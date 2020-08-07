Beşiktaş'ta mali kongre öncesi dernekler ve gruplar bir araya geldi!

Spor Arena/ İsmail ER - Bir grup konusunda uzman, Beşiktaş kurumsal hafızası ve kurumsal kimliğine hakim, hayatında başarı hikayesi olan ve Beşiktaş'a katkı sağlamak isteyen, idealist Beşiktaşlılardan oluşan içerisinde CEO, akademisyen, uzman profesyonellerden oluşan grup yönetime hazırlık için yaptığı toplantılara bir yenisini bugün ekliyor.

3. Toplantıda kurumsal ve yönetsel gelecek, global finansal çözümler ve ek gelir kaynakları netleştirilecek.

Camianın tanıdığı bildiği Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sürpriz finans grupları ve birimlerinden destek alan grup hızlı bir şekilde kurtuluş reçetesi ve bilgilendirme dokümanlarını hazırlayıp Beşiktaş'ın bugünü ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkmak için detaylı çalışmalarını makul süreçte Beşiktaş ve Türkiye spor kamuoyuna sunmak için hazırlıklarını sıklaştırdı.