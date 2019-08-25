Beşiktaş'ta Mario Lemina sesleri
1 saat önce
TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, 25 yaşındaki Gabonlu ön liberoyu kiralamak için oyuncunun kulübü Southampton ile görüşmelere başladı.
TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, 25 yaşındaki Gabonlu ön liberoyu kiralamak için oyuncunun kulübü Southampton ile görüşmelere başladı. 2017'de 17 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutan Lemina, 2 sezonda toplamda 52 maça çıkarken, bunların 43'üne ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, 2 gole imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:22
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