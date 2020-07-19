Beşiktaş'ta mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı - Son Dakika

Beşiktaş'ta mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı

BEŞİKTAŞ'ta yerinden çıkan mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı.

BEŞİKTAŞ'ta yerinden çıkan mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı. Depodan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, bir motosiklet sürücüsü ve üç yaya kayarak yere düşerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Olay, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşandı. Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Caner Taşkın'ın kullandığı otomobilin yakıt deposuna yerinden çıkan mazgal demiri saplandı. Yakıt deposu patlarken yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda bir motosiklet sürücüsü ve üç yayanın yere düşmesinin ardından trafik polisleri ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

YAŞANAN DÜŞME ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Trafik polisleri, kayganlaşan yolda daha fazla kaza yaşanmaması için sürücülere ve yayalara yavaş geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kimi sürücü ve yayaların uyarıları dikkate almaması nedeniyle yaşanan düşme anları da kameraya yansıdı.

"50 LİTRE MAZOTUM YOLA DÖKÜLDÜ"

Otomobilinin deposunu yeni doldurduğunu belirten Caner Taşkın, "Işıkta bekliyorduk, yeşil ışık yandı. Hareket ettik, önümdeki araç geçti. O geçtikten sonra mangal yerinden çıktı benim depoya ok gibi saplandı. Depoyu yeni doldurmuştum, yaklaşık 50 litre mazot yola döküldü. Burada bir aydır çalışma var. Mazgalın etrafı kapatılmamış. Kapatılmayınca da her geçen araç yerinden oynatmış ve sonuç ortada.  Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda birkaç kişi düştü ama çok şükür yaralanan olmadı" dedi.

KUMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Mazotun dökülmesiyle kayganlaşan yolda yapılan kumlama çalışması nedeniyle Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikameti bir süre trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.


- İstanbul
Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı - Son Dakika
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