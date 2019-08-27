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Beşiktaş'ta Medel vedalaştı

46 dakika önce

Beşiktaş'ta İtalyan temsilcisi Bologna'ya transfer olması beklenen Şilili futbolcu Gary Medel, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş'ta Medel vedalaştı, System.String[]

Beşiktaş'ta İtalyan temsilcisi Bologna'ya transfer olması beklenen Şilili futbolcu Gary Medel, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Medel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin de hazır bulunduğu buluşmada 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı. Takım arkadaşları Medel'i alkışlar eşliğinde sahadan yolcu etti.

Antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Medel'i uğurladıklarını aktardı.

Siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen Gary Medel, Süper Lig'de çıktığı 51 maçta 1 gol kaydetti.

Gary Medel, Beşiktaş, Bologna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:16 Kaynak: AA
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