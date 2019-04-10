Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:06 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Başakşehir, Spor
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