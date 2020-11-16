Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor
16.11.2020 19:03
Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.
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