Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların, dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanı ise koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas, dar alanda oyun ve şut çalışması ile süren antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Beşiktaş, Başakşehir, Spor
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