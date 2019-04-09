Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir
ile 13 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacak Beşiktaş
, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor
maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcuların, dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanı ise koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas, dar alanda oyun ve şut çalışması ile süren antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.