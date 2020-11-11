Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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