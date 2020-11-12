Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Isınma koşuları, açma-germe çalışmaları sonrası bir süre pas organizasyonlarının yapıldığı idman, ayak tenisi ile son buldu. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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