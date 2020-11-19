Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

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