Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta medipol başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta medipol başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

52 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta medipol başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakat olan Victor Ruiz ile takımdan ayrı çalışan Enzo Roco katılmadı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa giecek.


Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:31 Kaynak: DHA
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