Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından idmana dar alanda oyunla devam etti.

Taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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