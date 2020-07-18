Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri! - Son Dakika

Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri!

Spor Arena / İsmail ER - Gerek saha içi gerekse saha dışında sıkıntılı bir sezon geçiren, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Spor Arena/ İsmail ER - Gerek saha içi gerekse saha dışında sıkıntılı bir sezon geçiren, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Sezon sonunda 7 isimle yolların ayrılması beklenirken yeni oyuncular için hem scout raporları inceleniyor hem de menajerlerin getirdiği isimler takip ediliyor. Siyah beyazlı yöneticilerin bilhassa, sözleşmesi sona eren ve imza parası istemeyen futbolcularla ilgilendiği öğrenildi. Menajerlerin masaya getirdiği isimlerden en dikkat çekici isimse, sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal....


BEŞ İSİM DAHA


Daha önce G. Saray ve Beşiktaş formaları da giyen tecrübeli oyuncu eğer Beşiktaş'la anlaşırsa, 'üç büyük kulüp'ün hepsinde birden forma giyen 10. futbolcu olarak tarihe geçecek. Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği diğer isimlerin arasında Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan, Dynamo Dresden'den orta saha oyuncusu Barış Atik, İsveç'in Brage takımından orta saha Ferhan Abic, Giresunspor'dan orta saha Muhammed Himmet Ertürk ve Bursaspor'dan forvet Yevhen Seleznyov yer alıyor


Sergen Yalçın, Mehmet Topal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 07:39 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri! - Son Dakika Spor
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23:54
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
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