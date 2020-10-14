Beşiktaş'ta Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

14.10.2020 19:30
Beşiktaş'ta Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Milli, Gana, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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