Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi
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İstanbul Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.
İstanbul Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Olay, saat 22.40 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi
Asariye Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri binada yaptıkları incelemenin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi
'ne ait zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Binayla ilgili son durumu ise ekiplerin yapacakları incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
(İHA)
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