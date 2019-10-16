Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta milli futbolcular takıma döndü
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Beşiktaş'ta milli futbolcular takıma döndü

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta milli futbolcular takıma döndü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül idmana katılmadı. Antrenmanda milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.


MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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