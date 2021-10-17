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Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi

17.10.2021 16:26

İstanbul Beşiktaş'ta kaygan zeminin etkisiyle kontrolden çıkan 4 araç birbirine girdi. 1 milyon 300 bin lira değerindeki araç da dahil olmak üzere diğer araçlarda hasar oluştu.

Beşiktaş Balmumcu'da dünden beri etkili olan yağışın da etkisiyle yol bir hayli kayganlaştı. Kaygan yolda ilerlemeye çalışan araçlar, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle birbirine girdi. Değeri 1 milyon 300 bin lira olan araç ve diğer araçlarda maddi kayıp yaşandı.

ARACIN DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA

Saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası kayganlaşan yolda 34 PL 4969 plakalı Honda Civic marka otomobille seyir halinde olan sürücü aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 34 DRJ 179 plakalı Renault Fluence marka otomobil kayarak önündeki araca çarptı. Onun arkasından gelenve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki Land Rover marka Velar model cip de birbirine çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada 4 aracın birbirine çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip kaza yerinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Beşiktaş'ta kaygan zemin kaza getirdi! Milyonluk araçlar birbirine girdi
Beşiktaş'ta kaygan zemin kaza getirdi! Milyonluk araçlar birbirine girdi
Beşiktaş'ta kaygan zemin kaza getirdi! Milyonluk araçlar birbirine girdi
Beşiktaş'ta kaygan zemin kaza getirdi! Milyonluk araçlar birbirine girdi
Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
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