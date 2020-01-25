Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi!

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın, siyah beyazlıların ilk hedefi olurken Mircea Lucescu sürprizi gündeme geldi.



Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a, Sportif Direktörlük görevini ise Mircea Lucescu'ya vereceği belirtildi.



SERGEN İLE LUCESCU BULUŞUYOR



Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Romanyalı teknik adam, böylece Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile bir kez daha buluşmuş olacak.



Beşiktaş'ın 100. kuruluş yıllında şampiyonluğa ulaştığı sezon Lucescu, o dönemde Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Sergen, o sezon attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi isimlerden birisi olmuştu.







