Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pasla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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