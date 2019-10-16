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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

9 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül'ün katılmadığı aktarıldı.

Milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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