Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.


İdmana, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül'ün katılmadığı aktarıldı.


Milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.


Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:12 
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