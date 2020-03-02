Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül'ün yanı sıra, salonda çalışan Kevin- Prince Boateng katılmadı.

Koşularla başlayan antrenmanda bir süre kondisyon çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas idmanı yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:49 Kaynak: AA
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