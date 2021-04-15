Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamladı.Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



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