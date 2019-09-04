Beşiktaş'ta mohamed elneny ilk antrenmanına çıktı
4 saat önce
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep
'e konuk olacak Beşiktaş
, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz
, Caner Erkin
, Atiba Hutchinson
, Oğuzhan Özyakup
ve izinli olan Abdoulay Diaby
katılmazken, Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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