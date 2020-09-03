Beşiktaş'ta Montero ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Francisco Montero da takımla ilk çalışmasını yaptı.

Beşiktaş, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maç ile çalışmayı sürdürdü. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol futbolcu Francisco Montero da takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

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