Beşiktaş'ta Montero sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Montero; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
İspanyol oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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