Beşiktaş'ta Montero sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Montero; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İspanyol oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.