BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika

Beşiktaş 'ta yoldan çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi. Kazada motosikletteki 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:15

Kaynak: DHA

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