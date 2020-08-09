Beşiktaş'ta motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta yoldan çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi. Kazada motosikletteki 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'tan Karaköy istikametine giden üstünde 2 kişinin olduğu 22 AAY 935 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırımda yatan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı, " Motosiklet çok hızlı geliyordu. Burada tekerini kaldırıma vurdu ve motor zıplayarak kaldırımdaki kadınları ezdi. 2'si motosiklette 2 kişi de yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. Motosiklet kaldırımdaki kadını altına aldı ve sürükledi" dedi.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

- İstanbul