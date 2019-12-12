Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş'ta motosikletin polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta motosikletin polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden ilçe polis aracına, aynı istikamette giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Hasar gören motosiklet, çekiciyle yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Vişnezade, Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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