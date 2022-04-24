BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

24.04.2022 08:59

BEŞİKTAŞ'ta motosikletin tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'ta motosikletin tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi. Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen maganda, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları ise bir kişi sosyal medyadan yayınladı.

Olay, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Motosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.

TEHLİKENİN BOYUTUNU İYİCE ARTIRDI

Görüntülerde, Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalışıyor. Bir kişi o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika


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