Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada
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Beşiktaş'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada

16 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta dönüş yapmak isteyen otomobille arkadan gelen motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı.

Beşiktaş'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta dönüş yapmak isteyen otomobille arkadan gelen motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı.
Kaza Beşiktaş Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yola dönüş yapmak için manevra yaptı. O sırada otomobil sürücüsü, arkadan gelen Mehmet Necip Gökçe'nin kullandığı motosikleti fark etmeyince kaza meydana geldi.  Çarpmanın etkisiyle Gökçe motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Necip Gökçe ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:13 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Güncel
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