Beşiktaş'ta motosikletli 3 gencin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Beşiktaş'ta motosikletli 3 gencin öldüğü kaza kamerada

07.01.2023 10:58
Beşiktaş'ta motosikletli 3 gencin öldüğü kaza kamerada

Beşiktaş Dolmabahçe'de motosikletli gencin gidon kontrolünü kaybederek diğer motosikletliye çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Dolmabahçe'de motosikletli gencin gidon kontrolünü kaybederek diğer motosikletliye çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonucu ağır yaralanan 3 genç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Dolmabahçe Kadırgalar Caddesi üzerinde geçtiğimiz 20 Eylül Salı günü saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BVV 824 plakalı motosikletle kuzeni Edip Said Ceylan (20) ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said Ceylan (19), Fatih Çakıllı (21) idaresindeki 34 ERJ 351 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savrulmuştu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Kazada 3 genç hayatını kaybetmişti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said Ceylan Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said Ceylan ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan olaydan 2 gün sonra, kuzeni Edip Said Ceylan ise birkaç hafta sonra tedavi gördüğü Bahçelievler Yenibosna'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, motosikletli 3 gencin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yana seyreden iki motosikletliden biri kontrolü kaybediyor. Sol tarafta seyreden motosikletiyle çarparak yere savruluyorlar. Kaza sonucu havaya toz bulutu kalkıyor. Sürücüler ise frene basarak duruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta motosikletli 3 gencin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta motosikletli 3 gencin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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