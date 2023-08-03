Beşiktaş'ta Motosikletli Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Motosikletli Silahlı Saldırıya Uğradı

03.08.2023 09:17

Beşiktaş'ın çarşı içinde meydana gelen olayda, motosikletli bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da Beşiktaş'ın en hareketli noktalarından olan çarşı içinde silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇTILAR

Dün gece saat 01.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta bulunan balık pazarının önünde bekleyen motosikletli, yanına yaklaşan kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı. Saldırı düzenleyenler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Motosikletli Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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