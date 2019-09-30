Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi

37 dakika önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Nergis Soyer'in de katıldığı törende Zavotçu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Nergis Soyer'in de katıldığı törende Zavotçu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Hakkı Yeten, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü! Canlı yayında açıkladı
Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 20:08:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]