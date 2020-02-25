Beşiktaş'ta N'Koudou'dan itiraf:

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, uzun süreli sakatlıklarının ardından siyah-beyazlı ekipte ritmini yakaladığını ve takımına daha çok katkı yapacağına inandığını söyledi.
Son oynadıkları ve 2-2 biten Trabzonspor maçına değinen yıldız oyuncu "İki gündür doğru dürüst uyumadım. Maçı tekrar tekrar izliyorum. neleri başaramadık bunları anlamaya çalışıyorum" dedi.
Yıldız oyuncu, "İyi takım savunması yapmadığınızda bu sefer sürekli geriye düşen, rakibi kovalaması gereken taraf pozisyonunda kalıyorsunuz" diye konuştu