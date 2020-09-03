Beşiktaş'ta N'Koudou şoku! Tedavisine başlandı...
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde...
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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