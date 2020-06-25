Beşiktaş'ta N'Sakala tamam, Welinton sırada! - Son Dakika

Beşiktaş'ta N'Sakala tamam, Welinton sırada!

Spor Arena / İsmail ER - Sezon sonu sözleşmesi bitecek Caner Erkin'le yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, sol bek mevkisini Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile dolduracak.

Spor Arena/ İsmail ER - Sezon sonu sözleşmesi bitecek Caner Erkin'le yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, sol bek mevkisini Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile dolduracak. Siyah beyazlılar, 3 yıldır turuncu yeşilli formayı giyen ve sezon bitiminde serbest kalacak olan Demokratik Kongolu futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 30 yaşında ve 1.78 metre boyundaki tecrübeli oyuncuya yılda 850 bin Euro garanti ücret ödeyecek. İstikrarlı form grafiğiyle dikkat çeken N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor formasıyla toplamda 123 resmi maça çıkarken, 8 asist yaptı.

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Alanyaspor süre istedi

Beşiktaş'ın N'Sakala'dan sonra Aytemiz Alanyaspor'dan transfer etmek istediği ikinci isim ise Welinton. Tıpkı N'Sakala gibi 2017'den bu yana turuncu yeşilli formayı giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2023 yılında bitecek. Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını çok istediği deneyimli futbolcu için Alanyaspor'a 800 bin Euro teklif etti. Turuncu yeşilli yönetim, 3 yıl önce bedelsiz olarak renklerine bağladığı Welinton için yapılan öneriyi değerlendirmek için süre istedi. Brezilyalı defans oyuncusu, Alanyaspor formasıyla çıktığı 79 maçta 8 gol kaydetti.

Kartal'a destek için 1903 km koşacak

Beşiktaş Kulübü'nün malzemecisi Erdal Erdem siyah beyazlıların mali krizden çıkmak için başlattığı kampanyaya destek için koşuyor... Siyah beyazlı taraftarların ve derneklerin desteklediği Erdal Erdem 'Bırakmam Seni' kampanyası adına kulübün kuruluş yılını temsilen 1903 kilometre koşacağını ve ilk startı Beşiktaş ilçesinde verdiğini söyledi. Tüm sporseverleri 1903 kilometreli koşusu aracılığıyla Beşiktaş'ın kampanyasına davet ettiğini belirten Erdem, İstanbul'un tüm ilçelerinde koşusunu sürdüreceğini söyledi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:40 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta N'Sakala tamam, Welinton sırada! - Son Dakika Spor
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