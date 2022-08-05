BEŞİKTAŞ'TA, NAVİGASYONUN TERS YOLA SOKTUĞU OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 7 YARALI

BEŞİKTAŞ'ta, navigasyon yardımıyla hareket eden sürücü, ters yola girdi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, navigasyon yardımıyla hareket eden 34 J 838 plakalı otomobil, Akmerkez Yolu'ndan ters yöne girerek Levazım istikametine doğru ilerlemeye başladı. Ters yöne giren araç, Levazım'dan Akmerkez istikametine doğru giden ve içerisinde İsrail uyruklu 4 yolcunun bulunduğu 34 TFJ 95 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 34 ELJ 838 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparken, kaza yeri adeta can pazarına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

KAZAYA NAVİGASYON MU NEDEN OLDU?

Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Umut Mert, ters yönde olan sürücünün navigasyon nedeniyle kazanın olduğunu söylediğini belirterek, "Bu araç yukardan tersten geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında 2 tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu dediö diye konuştu.

YOL TAMAMEN KAPANDI, YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle, Levazım-Akmerkez istikameti trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

- İstanbul