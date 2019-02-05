Beşiktaş'ta Nefes Kesen Kovalamaca

Beşiktaş'ta nefes kesen kovalamaca Narkotik polisi, kovaladığı aracın lastiklerine ateş açarak durdurduİSTANBUL - Beşiktaş'ta narkotik polisi ve uyuşturucu zanlıları arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Beşiktaş'ta nefes kesen kovalamaca

Narkotik polisi, kovaladığı aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu



İSTANBUL - Beşiktaş'ta narkotik polisi ve uyuşturucu zanlıları arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polis, dur ihtarına uymayan zanlının kullandığı otomobili, lastiklere ateş açarak durdurdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Zincirlikuyu Koru Sokakta yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu zanlısını durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan zanlı, lüks cipiyle ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada zanlının sokakta bulunan 4-5 araca da çarparak zarar verdiği görüldü. Polis ekipleri zanlının kullandığı lüks cipin lastiklerine ateş açarak durmasını sağladı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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