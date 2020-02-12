Beşiktaş'ta neşeli antrenman - Son Dakika
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Beşiktaş'ta neşeli antrenman

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında M.Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta neşeli antrenman, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.


Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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