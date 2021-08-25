Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık antrenman ısınma koşularıyla başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular bir süre toplu koordinasyon çalışması yaparak antrenmanı sürdürdü.
Tedavisi evinde devam eden Fabrice N'Sakala dışında tüm futbolcular idmana katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika