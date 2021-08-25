Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika

Tedavisi evinde devam eden Fabrice N'Sakala dışında tüm futbolcular idmana katıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?