Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Başkan Ahmet Nur Çebi 'nin de bir bölümünü izlediği 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş , Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Vodafone Park 'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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