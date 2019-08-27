Beşiktaş'ta Nkoudou idmanı yarıda bıraktı!
15 dakika önce
Beşiktaş'in yeni yıldızı Nkoudou sabah idmanın son bölümünde sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
Beşiktaş'in yeni yıldızı Nkoudou sabah idmanın son bölümünde sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
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Kevin N'Koudou kulüp televizyonuna bu açıklamaları yapmıştı...
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:54
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