Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Nkoudou idmanı yarıda bıraktı!
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Beşiktaş'ta Nkoudou idmanı yarıda bıraktı!

15 dakika önce

Beşiktaş'in yeni yıldızı Nkoudou sabah idmanın son bölümünde sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Beşiktaş'ta Nkoudou idmanı yarıda bıraktı!, System.String[]

Beşiktaş'in yeni yıldızı Nkoudou sabah idmanın son bölümünde sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.


Detaylar birazdan...


Kevin N'Koudou kulüp televizyonuna bu açıklamaları yapmıştı...

Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:54 
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