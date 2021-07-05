Beşiktaş'ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti - Son Dakika

Hostese 30 bin fit yükseklikte şaşırtan teklif! O da yolcular da dondu kaldı

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

İstanbul Beşiktaş'ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçerek saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup genç, Beşiktaş İskelesi'nde dün gece normalleşmenin dozunu kaçırdı. Normalleşmeyi abartan gençler, maskeleri çıkartıp dans etti. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzik de eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Doğancan Cesur - Erdal Can İçelli/İHA)