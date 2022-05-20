BEŞİKTAŞ'TA 'O ZAMAN RENK KOŞUSU' İLE GENÇLER RENKLERE BÜRÜNDÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, Beşiktaş'ta 'O Zaman Renk Koşu su' ile kutlandı. Ortaköy Meydan'dan Barbaros Meydan'a Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile coşkuyla yürüyen gençler, rengarenk oldu. Eğlenceli koşunun ardından gençler, Zeynep Bastık konseri ile de eğlenceli dakikalar yaşadı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya 4 gün önce 'İlk Adım Yürüyüşü' ile başlayan Beşiktaş Belediyesi, dün de bayramı gününde coşkuyla kutladı. Renkli boyalarla Ortaköy Meydan'dan Barbaros Meydan'a saat 17.00'da 'O Zaman Renk Koşusu' yapan gençler, aynı anda Türk Marşlarını okuyarak coşkulu anlar yaşadı. Konser alanında ise Lapstekin'in DJ performansı ve KÖFN konseri gerçekleşti. Ardından saatler 21.00'ı gösterdiğinde Zeynep Bastık'ın da sahneye çıkmasıyla eğlence son buldu.

'GENÇLERLE RENGARENK OLDUK'

Gençlerin bayramını kutlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Bayramımızı vatandaşımızla büyük coşkuyla kutluyoruz. Biz kutlamalarımıza 4 gün önceden başladık. 16-19 Mayıs'ı Gençlik Festivali olarak planladık ve bugün de son günümüzdeyiz. Ortaköy Meydan'dan Barbaros Meydanı'na kadar koştuk. Belli aralıklarda ise katılımcılar bize boya attı. Gördüğünüz gibi de bu durumdayız. Rengarenk olduk' açıklamasını yaptı.

'ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKELERİNİ YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Beşiktaş'ta her milli bayramın coşkuyla kutlandığının altını çizen Başkan Akpolat, "Beşiktaş ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı evinin olduğu, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. Kartal İstim botuna binip Bandırma Vapuru'na geçip Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Akaretler'deki evinden çıkmıştır. Bağımsızlığa özgürlüğe milli mücadeleye ilk adımı Beşiktaş'tan atmıştır. O yüzden de milli bayramlar en coşkulu şekilde Beşiktaş'ta kutlanır. Var olduğumuz, nefes aldığımız sürece bu vatanı korumaya yüceltmeye Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaşamaya ve yaşatmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Söz mü dedi ve gençlerden coşkulu bir şekilde söz aldı. Gençlik festivalimiz çok güzel geçiyor ancak sadece yoğun rüzgardan ve yıldırım tehlikesinden dolayı Duman konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ama bugün sabahtan itibaren çelenk koyma törenimizi yaptık. Sonra O Zaman Renk koşumuzu gerçekleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Zeynep Bastık konserimiz ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı tamamlamış olacağız" dedi.

'MERKEZE SİZ GENÇLERİ KOYDUK'

Gençlerin genç olma hakkını her zaman savunduklarını vurgulayan Başkan Akpolat, "Beşiktaş'ta 9 üniversitemiz var. Burada yaptığımız bütün işlerde, hazırladığımız bütün projelerde genç olmanın enerjisini gençliğin bütün enerjisini kullanıyoruz. Ben de genç bir belediye başkanı olarak göreve gelir gelmez burada gençlerle ilgili neler yapabiliriz, hangi projeleri hayata geçirebiliriz diye çok düşündüm. Akademi kütüphanelerimizi, fikir atölyemizi, siyaset akademimizi kurduk. Yaptığımız bütün işlerin merkezine, gençlerimizi yerleştirdik. ve bundan sonra da yapacağımız bütün işlerin merkezinde siz gençler olacaksınız. Sizlerle daha güzel günleri hep beraber göreceğiz? dedi.

'DAHA GÜZEL GÜNLERİ GÖRMEK DİLEĞİYLE'

Koşuya katılan 23 yaşındaki Alper Cecö, 'Çok güzel bir koşu yaptık. Gördüğünüz gibi üstüm başım rengarenk oldu. Akşama da Zeynep Bastık konseri var, onu bekleyeceğim. Günü burada kapatmış olacağız. Koşu çok güzeldi, inşallah konser de çok güzel geçecek. Atatürk, biz gençlere bu bayramı armağan ettiği için çok mutluyum. Ona minnettarız. Bize bu günleri yaşattığı için ona minnettarız. Umarım daha güzel günleri de görürüz' şeklinde konuştu.

'BU EN EĞLENCELİSİYDİ'

17 yaşındaki Yaren Su Güngör, 'Koşu çok güzel başladı. Çok güzel bitti. Rengarenk. Çok eğlenceliydi. Zaten daha önceden de gelmiştim ben. Bu üçüncü gelişim. Bu en eğlencelisiydi. Atatürk'ün bize armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Biz de burada arkadaşlarımızla doyasıya kutluyoruz' dedi.

Koşuya katılan 22 yaşındaki Yusuf Savaş da şunları söyledi:

'Koşu süper geçti açıkçası. Çok eğlenceliydi. Hem koştuk hem şarkı söyledik hem de üzerimize boya attılar. Çok eğlenceliydi. Gençlere 'bunu da hallederiz' mesajı vermek istiyorum.?