Beşiktaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 11:44

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı son ders zilinin çalmasıyla sona erdi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu'nda karne alan ve yaz tatiline kavuşan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, son ders zilinin çalmasıyla sona ererken, öğrenciler karnelerine ve yaz tatiline kavuştu. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu'nda da karne günü töreninde karnelerini aldı. Düzenlenen törene Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından şiirler okundu, folklor gösterisi yapıldı. Törenin sona ermesiyle öğrenciler sınıflara koştu ve karnelerine kavuştu. Karnelerine kavuşan öğrenciler heyecan yaşadı.

Bu sene ortaokuldan mezun olan Zeynep Şengüler, "Karnem bence çok fazla iyi değil ama bu kadarını da bekliyordum. Teşekkür belgesi aldım. İnşallah takdir de alabilirim başka seneye. Sonunda mezun olduk. Biraz üzgünüm arkadaşlarımdan ayrıldığım için ama ortaokulu da bitirdim çok şükür. O yüzden biraz mutluyum" diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerden Deniz Doster, "Bu sene sekizinci sınıfı tamamladım. Karnem her zamanki gibi. Pek değişmiyor, notlarım hep aynı. Mezun olduğum için mutluyum tabii ama artık heyecanı kalmadı. Asıl önemli olan LGS idi benim için. O da tam istediğim gibi geçmedi benim için. Ama önümde daha üniversite sınavı var. Ona çalışacağım. Mezun oluyorum bu sene. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm ama biz birbirimizi bırakmayız, yine görüşürüz" dedi.

Emir Kaan Dönmez, Emir Çelik, Emir Tuğra Karagöz ise, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu sene stresli geçti. Sınavlar da zordu zaten. O yüzden takdir almayı planlamıyorduk, aldık yani. Ne diyelim. Mutluyuz, dönem zor geçti. Bu dönem çok hızlı geçti, anlamadık. Güzeldi. Notlarımız da çok iyi" şeklinde konuştu.

Kızının karne heyecanına ortak olan veli Özlem Zeyrek, "Kızım 3 puanla takdiri kaybetmiş. Şimdilik çocuklar büyük bir pandemiden çıktılar. Pandemiden sonra iyi toparladılar. Memnunuz. Takdir bekliyorduk, 2-3 puanla kaçırmış. Mutluyuz" dedi.

Yaz tatili geldiği için mutlu olduğunu belirten öğrenci Emre Erdoğan, "Karnem normal yani, her zamanki gibi. Okul bitti diye sevinçliyim. Yaz tatilinde genellikle uyurum, dinlenirim. Ders de çalışırım çok az da olsa. Pek sevmiyorum. Notlar biraz iyi gibi" diye konuştu.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)

YORUMLAR
500
Ankara'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı Ankara'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı Öğrenciler karne heyecanı yaşadı Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement