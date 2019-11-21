Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.  Berrak K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk ed


Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar
Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:14:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]