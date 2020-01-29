Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralandı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır." denildi.

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Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara