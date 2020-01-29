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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralandı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır." denildi.
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