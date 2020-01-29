Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralandı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralandı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır." denildi.

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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