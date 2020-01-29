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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı
7 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
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