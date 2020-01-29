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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2)
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Hollanda ekibinin formasını giyeceği kaydedildi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır."
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