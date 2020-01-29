Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2) - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2)

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2), System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Hollanda ekibinin formasını giyeceği kaydedildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır."


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
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